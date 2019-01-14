Немецкий суд счел, что кнопки Amazon Dash нарушают закон о защите прав потребителей

Кнопки моментального заказа товаров Amazon Dash нарушают немецкое законодательство о защите прав потребителей, так как не дают покупателям достаточно информации о заказанном продукте или его цене. К такому выводу пришел суд в Мюнхене.

Германия — одна из первых стран, в которые Amazon вышла с кнопками Dash. Эти устройства появились в стране в 2016 году. С их помощью участники премиум-сообщества Amazon Prime могут по одному клику заказывать определенные товары: например, стиральный порошок, кофе или таблетки для посудомоечной машины.

Суд принял такое решение после жалобы местного центра защиты прав потребителей Verbraucherzentrale NRW на то, что услуга Amazon Dash нарушает немецкое законодательство, по которому потребители имеют право знать стоимость покупки.

В организации считают, что Amazon может со временем поменять цену товара или его количество, оставив пользователя в неведении. Сейчас Amazon присылает информацию о покупке и ее стоимости в приложение уже после заказа, однако после решения суда компании придется сообщать эту информацию покупателю заранее, уверены в Verbraucherzentrale NRW.

При этом в Amazon намерены обжаловать вердикт: в компании уверены, что кнопка Dash соответствует немецкому законодательству, сообщил Reuters представитель ритейлера. Он подчеркнул, что решение не только враждебно к инновациям, но и лишает клиентов возможности «сделать осознанный выбор касательно удобства пользования устройством». В то же время, правозащитники отметили, что они не имеют ничего против инноваций как таковых и вмешиваются в процесс только тогда, когда покупатель оказывается в невыгодном положении.

Источник: VC