Netflix Geeked Week День №2: Первые кадры и видео из The Sandman, Cowboy Bebop, Locke and Key, La Casa de Papel и др.

Стриминговый сервис Netflix продолжил свой недельный гик-марафон Netflix Geeked Week новостями об очередных свежих проектах, включая The Umbrella Academy, La Casa de Papel, Locke and Key, Cowboy Bebop и The Sandman.

Создатели третьего сезона экранизации супергеройского комикса The Umbrella Academy огласили полный перечень названий всех эпизодов:

В свою очередь шоураннеры сериала La Casa De Papel показали первые кадры финального пятого сезона и объявили, что он выйдет двумя «порциями» — 3 сентября и 3 декабря.

Here’s three brand new images from the final season of LA CASA DE PAPEL. Season 5 debuts in two volumes on September 3 and December 3. #GeekedWeek pic.twitter.com/zv7JbCGJQ4 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

Те, кто уже начал смотреть сериал Sweet Tooth наверняка оценят смешные моменты со съемок истории мальчика-олененка.

Создатели сериала Locke & Key показали первые кадры и видео, а также объявили дату премьеры второго сезона — 2 октября 2021 года.

The latest door is unlocked. Locke & Key Season 2 is coming this October. #GeekedWeek pic.twitter.com/fpmkpkAbK9 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

Фантастический сериал Another Life с Кэти Сакхофф в главной роли продлен на второй сезон, который выйдет на экраны осенью (без точной даты), а пока — короткое видео:

И наконец, самое интересное.

Новый сериал Cowboy Bebop выйдет уже ближайшей осенью, главные роли в нем сыграли Джон Чо, Мустафа Шакир, Даниэлла Пинеда и Алекс Хассел.

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed…Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

В свою очередь, авторы экранизации комикса Нила Геймана «Песочный человек» (The Sandman) показали короткое видео о создании проекта.

Главные роли в сериале сыграют Том Старридж, Гвендолин Кристи, Родерик Берджесс и другие актеры.

Полную версию трансляции GEEKED WEEK Day 2 | Netflix можно посмотреть прямо здесь:

Источник: Netflix

