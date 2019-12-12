Netflix опубликовал финальный трейлер сериала Witcher / «Ведьмак», премьера первого сезона состоится уже в следующую пятницу

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Ровно за неделю до премьеры сервис Netflix выложил финальный трейлер нового сериала Witcher / «Ведьмак», снятого по одноименному книжному циклу польского писателя Анджея Сапковского.

Главную роль борца с нечистью ведьмака Геральта сыграл Генри Кавилл, известный в первую очередь по исполнению роли супермена в киновселенной DC. Фрейя Аллан сыграла Цири, Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберга. Джоди Мэй воплотит образ Калантэ, Королевы Цинтры, Бьорн Хлынур Харальдссон — ее мужа Эйста Турсеаха, Адам Леви — друида Мышовура, Милли Брейди — принцессы Ренфри. Ректора академии Аретуза сыграет Мианна Бёринг, чародеек Фрингилью и Сабрину — Мими Ндиуэни и Терика Уилсон-Рид соответственно.

Напомним, что сервис Netflix продлил сериал Witcher / «Ведьмак» на второй сезон еще в ноябре текущего года. Второй сезон, так же как и первый, будет состоять из 8 серий, съемки начнут в Лондоне в начале 2020 года, а выход второго сезона ожидается только в 2021 году.

Недавно сервис опубликовал серию вступительных роликов о Геральте, Цири и Йеннифэр, которые помогут лучше понять героев тем поклонникам сериалов, кто не читал книги Анджея Сапковского и не играл в игры CD Projekt. Увидеть весь первый сезон проекта можно будет уже 20 декабря 2019 года.

Источник: Netflix