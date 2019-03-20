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Netflix опубликовал трейлер документального сериала Our Planet
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Netflix опубликовал трейлер документального сериала Our Planet

Netflix опубликовал трейлер документального сериала Our Planet

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального сериала Our Planet от создателей Planet Earth, получившего четыре премии «Эмми».

Как сообщается, съемки Our Planet проходили в 50 странах в течении 4 лет и охватили все континенты, а съемочная команда состояла из 600 человек.

Все восемь серий Our Planet выйдут на Netflix 5 апреля. Закадровый текст читает небезызвестный Дэвид Аттенборо.

Напоследок — любопытный факт: Our Planet будет иметь эксклюзивную озвучку для Латинской Америки. Рассказчиком на испанском выступит мексикано-американская актриса, режиссер и продюссер Сальма Хайек.

Источник: DTF

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