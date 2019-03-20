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Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального сериала Our Planet от создателей Planet Earth, получившего четыре премии «Эмми».

Как сообщается, съемки Our Planet проходили в 50 странах в течении 4 лет и охватили все континенты, а съемочная команда состояла из 600 человек.

Все восемь серий Our Planet выйдут на Netflix 5 апреля. Закадровый текст читает небезызвестный Дэвид Аттенборо.

Напоследок — любопытный факт: Our Planet будет иметь эксклюзивную озвучку для Латинской Америки. Рассказчиком на испанском выступит мексикано-американская актриса, режиссер и продюссер Сальма Хайек.

Источник: DTF