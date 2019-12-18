Netflix отменил молодежный постапокалиптический сериал Daybreak / «Рассвет» после первого сезона

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У молодежного сериала Daybreak / «Рассвет» от Netflix были все шансы стать долгоиграющим проектом — популярный зомби-сеттинг, известные актеры, молодежная направленность и даже литературная основа в виде серии комиксов. Проект должен был стать симбиозом Mad Max и Walking Dead, однако чего-то сериалу все же не хватило и Netflix отказался продлевать его на второй сезон.

Новости о закрытии проекта опубликовал шоураннер Арон Эли Колейт в собственном Twitter, поблагодарив всех причастных к созданию Daybreak / «Рассвет»:

I don’t even know how to say this, so we prepared a small statement. Love you all. Thank you! pic.twitter.com/rKXWxuaaFh — Aron Coleite (@AronColeite) December 17, 2019

Отметим, что сериал рассказывает о выживании подростков в постапокалиптическом мире, где взрослые превратились в зомби, а молодежь сбилась в банды и развлекается, как умеет.

Главную роль исполнил 23-летний Колин Форд, который снимается в различных фильмах и сериалах начиная с пятилетнего возраста, так что обвинить его в недостатке опыта язык не поворачивается. Компанию ему составили молодые актеры Остин Крют, Софи Симнетт и Аливия Элин Линд, а роль приглашенной звезды исполнил Мэтью Бродерик («Феррис Бьюллер берет выходной»).

Первый (и последний) сезон из 10 серий вышел на платформе Netflix всего два месяца назад — 24 октября 2019 года.

Напомним, что на протяжении последних лет Netflix выпустил несколько удачных молодежных сериалов, каждый из которых продлевался после первого сезона — это «Конец ***го мира», «Половое воспитание», «13 причин почему» и другие.

Источник: EW