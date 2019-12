Netflix отменил молодежный постапокалиптический сериал Daybreak / «Рассвет» после первого сезона

У молодежного сериала Daybreak / «Рассвет» от Netflix были все шансы стать долгоиграющим проектом — популярный зомби-сеттинг, известные актеры, молодежная направленность и даже литературная основа в виде серии комиксов. Проект должен был стать симбиозом Mad Max и Walking Dead, однако чего-то сериалу все же не хватило и Netflix отказался продлевать его на второй сезон.

Новости о закрытии проекта опубликовал шоураннер Арон Эли Колейт в собственном Twitter, поблагодарив всех причастных к созданию Daybreak / «Рассвет»:

I don’t even know how to say this, so we prepared a small statement. Love you all. Thank you! pic.twitter.com/rKXWxuaaFh

— Aron Coleite (@AronColeite) December 17, 2019