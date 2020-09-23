Netflix отменил сериал «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» / The Dark Crystal: Age of Resistance после первого сезона, несмотря на премию «Эмми»





В вопросах отмены сериалов Netflix напоминает Джорджа Р. Р. Мартина — как бы не любили зрители отдельных персонажей, автор расправляется с ними без особых сантиментов, если того требует сюжет (или врожденная кровожадность). В свое время сервис потратил много времени и средств на фантастический кукольный сериал «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» / The Dark Crystal: Age of Resistance, однако отменил его спустя всего один сезон. Что особенно интересно — сериал только что выиграл телевизионную премию «Эмми-2020» за лучшую детскую программу, однако даже этот факт не спас его от закрытия.

Для создания проекта привлекли Луи Летерье («Перевозчик», «Битва титанов», «Иллюзия обмана») и дочь Джима Хенсона Лизу, ведь именно на персонажах Джима Хенсона и Фрэнка Оза основан данный сериал. Для первого сезона сняли десять серий, которые рассказывают предысторию полнометражного фильма The Dark Crystal / «Темный кристалл» 1982 года.

Даже для озвучивания постарались пригласить не безымянных статистов, а известных актеров, включая Тэрона Эджертона (Kingsman, Rocketman), Натали Эммануэль («Игра престолов», «Форсаж»), Аню Тейлор-Джой («Морган», «Сплит»), Хелену Бонэм Картер, Натали Дормер, Алисию Викандер, Марка Хэмилла, Джейсона Айзекса, Саймона Пегга и других.

И тем не менее вердикт Netflix оказался суров и непоколебим. Хотя официальная причина отказа не называется, это практически стандартная для сервиса «математика» — средства на создание и/или сложность производства не соответствуют количеству просмотров, а значит Netflix теряет деньги.

Новость уже подтвердила исполнительный продюсер проекта Лиза Хенсон:

«Мы можем подтвердить, что Netflix не выпустит дополнительный сезон The Dark Crystal: Age of Resistance. Мы знаем, что фанаты хотят узнать, чем завершится эта глава саги «Темный кристалл», и мы будем искать способы рассказать эту история в будущем».

Отметим, что на нашем сайте выходила рецензия на «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» / The Dark Crystal: Age of Resistance, так что если вы не знаете, стоит ли смотреть этот сериал, то для начала прочитайте ее.

Источник: Variety