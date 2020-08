Netflix покажет немецкую фантастическую драму «Freaks – You’re One of Us» о супергероях «по соседству», премьера состоится 2 сентября [трейлер]

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на фантастический немецкий фильм «Freaks – You’re One of Us» / «Фрики — Ты одна из нас», который рассказывает о людях со сверхспособностями. При этом главные персонажи — не радикальные супергерои (как, например, в The Boys), а совершенно обычные граждане, которые не знают о своих способностях или же стесняются их.

Главная героиня Венди (Корнелия Грёшель) работает в забегаловке и поначалу не может даже получить повышение, однако из-за случайного конфликта по пути домой осознает свои силы. Оказывается, многолетний прием лекарств приглушил ее сверхспособности, но теперь она не только получает сверхсилу, но и встречает других таких же людей, включая своего коллегу по работе Элмара (Тим Оливер).

Фильм длительностью всего полтора часа выйдет на Netflix уже 2 сентября 2020 года и может оказаться весьма интересным для тех, кто устал от шаблонных голливудских супергероев.

Источник: Netflix