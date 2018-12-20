Netflix продлил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» сразу на третий и четвертый сезон (и это при том, что второй сезон еще не вышел)

Сервис Netflix официально объявил о продлении сериала Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» на третий и четвертый сезон. И это при том, что на данный момент вышел только первый сезон, а премьера второго запланирована на 5 апреля 2019 года.

Отметим, что первый сезон ремейка молодежной франшизы вышел на Netflix 26 октября, после чего 14 декабря к основным сериям присоединился специальный рождественский выпуск. Во втором сезоне пока также запланировано 10 серий, но от него также можно ожидать дополнительный выпуск.

Интересно, что руководство Netflix объявило, что заказало создателям сериала Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» 16 серий, но планирует разбить их на два сезона. Так что с учетом опциональной возможности увеличить число серий в сезоне, фанаты могут рассчитывать на четыре полноценных сезона по десятку серий в каждом.

Напомним, что сериал «Chilling Adventures of Sabrina» / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на комиксе «Сабрина — маленькая ведьма» от Archie Comics. По сюжету полуведьме-получеловеку Сабрине Спеллман (Кирнан Шипка) скоро должно исполниться 16 лет, после чего она должна будет сделать выбор между миром ведьм, к которому принадлежит вся ее семья или миром людей, где остаются все ее друзья. В судьбе девушки принимают активное участие ее тети-ведьмы Зельда (Миранда Отто) и Хильда (Люси Дэвис), а также кот Салем и бойфренд Харви Кинкл (Росс Линч).

Комикс о ведьме Сабрине уже экранизировался на американском телевидении, сериал «Сабрина — маленькая ведьма» выходил семь сезонов с 1996 по 2004 год. Шоураннерами нового сериала выступили Роберто Агирре-Сакаса, Грег Берланти, Сара Шехтер и Джон Голдуотер, которые вместе работали над еще одной экранизацией комикса Archie Comics — сериалом Riverdale / «Ривердэйл» для канала CW.

Источник: EW