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Netflix снимет сериал по легендарному комиксу Нила Геймана «Песочный человек» (The Sandman)

Netflix снимет сериал по легендарному комиксу Нила Геймана «Песочный человек» (The Sandman)

Netflix снимет сериал по легендарному комиксу Нила Геймана «Песочный человек» (The Sandman)


На выходных в сети появились слухи о том, что Netflix собирается экранизировать один из самых известных комиксов Нила Геймана «Песочный человек» (The Sandman) от Vertigo / DC Comics. Буквально через день представители стримингового сервиса подтвердили, что слухи правдивы, а также раскрыли немного больше информации о проекте.

Итак, историю Повелителя Снов Морфея перенесет на большой экран студия Warner Bros. Television и шоураннер Аллан Хейнберг, написавший сценарий успешной «Чудо-женщины». Помогать ему будут Дэвид Гойер, специализирующийся на фантастике и фильмах по комиксам («Блэйд», «Бэтмен: Начало», «Призрачный гонщик», «Человек из стали», «Терминатор: Темные судьбы» и т.д.), а также сам Нил Гейман. Все три автора получат статус исполнительных продюсеров и будут совместно писать сценарии эпизодов.

Первый сезон сериала The Sandman / «Песочный человек» будет состоять из 10 серий, а с учетом количества литературной основы (с 1989 по 1996 год вышло 75 выпусков комикса, не считая спин-оффов) нас наверняка ждет несколько сезонов.

Интересно, что Warner Bros. собиралась экранизировать комикс «Песочный человек» начиная с конца прошлого века, однако по различным причинам проекты полнометражного фильма и сериалов так и не дошли до стадии производства.

Упомянем, что «Песочный человек» — далеко не первый проект Нила Геймана, заслуживший экранизации — достаточно вспомнить такие сериалы, как «American Gods» от Starz или «Good Omens» от Amazon, а также полнометражные картины «Звездная пыль» и «Коралина в Стране Кошмаров».

Источник: Variety, Netflix

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