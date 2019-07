Netflix снимет сериал по легендарному комиксу Нила Геймана «Песочный человек» (The Sandman)

На выходных в сети появились слухи о том, что Netflix собирается экранизировать один из самых известных комиксов Нила Геймана «Песочный человек» (The Sandman) от Vertigo / DC Comics. Буквально через день представители стримингового сервиса подтвердили, что слухи правдивы, а также раскрыли немного больше информации о проекте.

Итак, историю Повелителя Снов Морфея перенесет на большой экран студия Warner Bros. Television и шоураннер Аллан Хейнберг, написавший сценарий успешной «Чудо-женщины». Помогать ему будут Дэвид Гойер, специализирующийся на фантастике и фильмах по комиксам («Блэйд», «Бэтмен: Начало», «Призрачный гонщик», «Человек из стали», «Терминатор: Темные судьбы» и т.д.), а также сам Нил Гейман. Все три автора получат статус исполнительных продюсеров и будут совместно писать сценарии эпизодов.

The rumors are true. The tangled story of Morpheus, King of Dreams is becoming a Netflix series! Warner Brothers and executive producer Allan Heinberg (Wonder Woman screenwriter) have signed on to bring the dream of Neil Gaiman’s The Sandman into reality. pic.twitter.com/cOMjPL5cqp

