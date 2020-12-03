Netflix снял сериал о благородном разбойнике «Люпен» / Lupin с Омаром Си в главной роли, премьера состоится 8 января 2021 года [трейлер]





Стриминговый сервис Netflix снял очередной оригинальный сериал «Люпен» / Lupin, вдохновленный историями о благородном разбойнике Арсене Люпене, созданными в начале прошлого века французским писателем Морисом Лебланом.

Действие сериала перенесли в наше время, а на главную роль пригласили талантливого французского актера Омара Си, получившего широкую известность после выхода фильма «1+1» / «The Intouchables». По сюжету герой не просто искуссно грабит богатых (к примеру, в трейлере он нацелился на Лувр), но и пытается восстановить честное имя уже умершего отца, которого когда-то давно обвинили в преступлении, которого он не совершал.

В первом сезоне сериала «Люпен» / Lupin будет семь серий, все они выйдут одновременно на платформе Netflix 8 января 2021 года.

Источник: Variety