Netflix увеличил бюджет второго сезона «Ведьмака», что позволило пригласить для создания спецэффектов легендарную студию Industrial Light & Magic

Менее чем через месяц Netflix возобновляет прерванные в марте съемки второго сезона «Ведьмака», так что самое время подумать над постпродакшеном. По данным профильных ресурсов, во втором сезоне к созданию спецэффектов для сериала подключатся студии Industrial Light & Magic (ILM) и The Third Floor. Решение стало возможным благодаря возросшему бюджету проекта.

Особых нареканий со стороны зрителей к спецэффектам (в отличие от костюмов) в первом сезоне «Ведьмака» не было, однако, как известно, нет предела совершенству. Основанная в 1975 году Джорджем Лукасом студия спецэффектов Industrial Light & Magic по праву считается лидером индустрии, так что визуальная часть сериала должна выйти на новый уровень.

Отметим, что в первую очередь ILM известна по работе над сагой Star Wars, однако специалисты студии также работали над другими голливудскими франшизами, включая «Мстители», «Пираты Карибского моря», «Парк Юрского периода» и др. В свою очередь The Third Floor специализируются на превизуализации, планировании и концептуализации сцен со спецэффектами.

Интересно, что в работе над вторым сезоном примут участие и некоторые студии, которые работали над первым, включая Platige Image, Cinesite, One of Us, Clear Angle Studio. А вот Framestore и Nviz скорее всего покинут проект, уступив место ILM и The Third Floor.

Напомним, что сериал The Witcher / «Ведьмак» является экранизацией одноименного книжного цикла писателя Анджея Сапковского о похождениях борца с нечистью Геральта. В главной роли снялся харизматичный Генри Кавилл, известный по роли Супермена в фильмах DC, среди остальных актеров также стоит отметить Джои Бэти (бард Лютик), Аню Чалотру (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейю Аллан (княжна Цирилла). Премьера второго сезона сериала ожидается в 2021 году.

Источник: Redanian Intelligence