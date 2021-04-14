Netflix заказал полнометражный фильм по аниме-вселенной Gundam, его снимет Джордан Вот-Робертс

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Стриминговый сервис Netflix официально объявил о начале работ над новой фантастической франшизой Gundam, которая рассказывает о гигантских роботах-мехах. Серия появилась в далеком 1979 году и стала родоначальником жанра, на который позже ориентировались создатели более известных на западном рынке «Трансформеров».

Сценарий будущего полнометражного игрового фильма напишет Брайан К. Вон, известный как сценарист комиксов для Marvel и DC Comics и автор сценария сериала «Lost». Режиссером выступит Джордан Вот-Робертс, который снял коммерчески успешный фильм «Kong: Skull Island / «Конг: Остров черепа», а сейчас работает над экранизацией игровой франшизы Metal Gear Solid. Оба автора также выступят исполнительными продюсерами нового фильма.

В Netflix заявили, что действие фильма будет развиваться в так называемый «Вселенский век» / Universal Century, когда рост населения Земли заставил человечество колонизировать космос. Экспансия приводит к тому, что жители колоний начинают войну за независимость против землян. В этих условиях авторы намерены показать взросление главного героя, который на собственном опыте получает возможность оценить действия друзей и врагов.

Дата выхода первого фильма вселенной Gundam пока не озвучивается, но вряд ли мы увидим его раньше, чем через два-три года.

Источник: Engadget, Netflix