Netflix закроет «Карточный домик» после шестого сезона [Обновлено: возможно, будет спин-офф про Дага Стэмпера]

Следующий (шестой) сезон «Карточного домика» — одного из самых популярных телесериалов современности от Netflix – станет последним. Об этом сообщил The Hollywood Reporter, а затем эти данные подтвердил еще и Business Insider.

Заключительный сезон выйдет на экраны в 2018 году (точная дата премьеры пока неизвестна) и будет состоять из 13 серий.

По сведениям Variety, съемки шестого сезона «Карточного домика» начались в этом месяце и проходят в штате Мэриленд.

Тематические ресурсы особенно акцентируют внимание на том, что новость о закрытии сериала пришла на следующий день после того, как знаменитый американский актер и исполнитель главной роли Кевин Спейси, заподозренный в сексуальных домогательствах, сделал каминг-аут. При этом высока вероятность, что никакой связи между этими событиями нет и решение о закрытии проекта была принято задолго до этого.

Как отмечает The Hollywood Reporter, стриминговый сервис Netflix, похоже, вносит коррективы в свою стратегию. За последнее время компания отказалась от нескольких дорогостоящих проектов, в том числе «Восьмое чувство» (Sense8) и «Отжиг» (The Get Down).

Обновлено: Студия Media Rights Capital намерена снять спин-офф сериала «Карточный домик». Об этом сообщило издание Variety, а затем информацию подтвердило агентство Associated Press.

Как сообщается, сюжет спин-оффа построят вокруг верного помощника президента Фрэнка Андервуда — Дага Стэмпера, которого в шоу играет актер Майкл Келли. Также говорится, что обсуждаются еще два возможных спин-оффа в той же вселенной, но подробностей пока нет. В Netflix и Media Rights Capital от комментариев отказались.