Netflix закрыл сериал «Jupiter’s Legacy», но снимет новое шоу по другому комиксу Марка Миллара «Super Crooks»





После разгромной рецензии Олега Данилова на сериал «Jupiter’s Legacy» / «Наследие Юпитера» (напомним, наш автор поставил сериалу всего 1,5 балла) стриминговый сервис Netflix решил закрыть шоу после первого же сезона. Интересно, что этот факт не повлиял на сотрудничество с автором комиксов Марком Милларом и стороны совместно поработают как минимум над еще одной экранизацией под названием «Super Crooks» / «Суперворы».

Ситуация становится еще интереснее, если учесть, что сюжет второго комикса развивается в том же мире, что и «Наследие Юпитера», то есть вполне может восприниматься как спин-офф первого сериала. Впрочем, фанаты комиксов наверняка в курсе, что Netflix еще в 2017 году приобрел компанию Millarworld, которая выпускает комиксы Марка Миллара. А это значит, что одна-две неудачи не поставят крест на дальнейших экранизациях. Так что не исключено, что через несколько лет первая серия получит собственное продолжение, к примеру, основанное на серии Jupiter’s Circle.

Напомним, что Марк Миллар успел поработать на два самых крупных издательства комиксов DC и Marvel, но затем основал собственную компанию и выпустил такие серии, как Nemesis, Superior, Super Crooks, Kingsman, Kick-Ass , Hit-Girl, Jupiter’s Legacy, Jupiter’s Circle, Starlight и другие.

До выхода игрового сериала «Super Crooks» / «Суперворы» в стриминговом сервисе Netflix сначала состоится премьера аниме-сериала по мотивам данного комикса (до конца текущего года).

Источник: Variety