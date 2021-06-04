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Netflix закрыл сериал «Jupiter’s Legacy», но снимет новое шоу по другому комиксу Марка Миллара «Super Crooks»

Netflix закрыл сериал «Jupiter’s Legacy», но снимет новое шоу по другому комиксу Марка Миллара «Super Crooks»

Netflix закрыл сериал «Jupiter’s Legacy», но снимет новое шоу по другому комиксу Марка Миллара «Super Crooks»


После разгромной рецензии Олега Данилова на сериал «Jupiter’s Legacy» / «Наследие Юпитера» (напомним, наш автор поставил сериалу всего 1,5 балла) стриминговый сервис Netflix решил закрыть шоу после первого же сезона. Интересно, что этот факт не повлиял на сотрудничество с автором комиксов Марком Милларом и стороны совместно поработают как минимум над еще одной экранизацией под названием «Super Crooks» / «Суперворы».

Netflix закрыл сериал "Jupiter’s Legacy", но снимет новое шоу по другому комиксу Марка Миллара "Super Crooks"

Ситуация становится еще интереснее, если учесть, что сюжет второго комикса развивается в том же мире, что и «Наследие Юпитера», то есть вполне может восприниматься как спин-офф первого сериала. Впрочем, фанаты комиксов наверняка в курсе, что Netflix еще в 2017 году приобрел компанию Millarworld, которая выпускает комиксы Марка Миллара. А это значит, что одна-две неудачи не поставят крест на дальнейших экранизациях. Так что не исключено, что через несколько лет первая серия получит собственное продолжение, к примеру, основанное на серии Jupiter’s Circle.

Напомним, что Марк Миллар успел поработать на два самых крупных издательства комиксов DC и Marvel, но затем основал собственную компанию и выпустил такие серии, как Nemesis, Superior, Super Crooks, Kingsman, Kick-Ass , Hit-Girl, Jupiter’s Legacy, Jupiter’s Circle, Starlight и другие.

До выхода игрового сериала «Super Crooks» / «Суперворы» в стриминговом сервисе Netflix сначала состоится премьера аниме-сериала по мотивам данного комикса (до конца текущего года).

Источник: Variety

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