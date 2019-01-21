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Nightdive Studios показали, каким будет геймплей в System Shock Remake
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Nightdive Studios показали, каким будет геймплей в System Shock Remake

Nightdive Studios показали, каким будет геймплей в System Shock Remake

Nightdive Studios опубликовала на своем YouTube-канале видео с игровым процессом System Shock Remake, продемонстрировав, как примерно будет выглядеть финальная версия игры и ее стилистика.

Игроделы обещают, что проект сохранит классический геймплей, при этом графика будет приближена к современным стандартам. В качестве игрового движка используется Unreal Engine 4.

Релиз System Shock Remake запланирован на 2020 год на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Оригинальный System Shock вышел в далеком 1994 году.

Источник: DTF

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