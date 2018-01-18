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Nintendo представила детский картонный конструктор Labo, из которого можно собирать разнообразные интерактивные модели (для работы потребуется консоль Switch)
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Nintendo представила детский картонный конструктор Labo, из которого можно собирать разнообразные интерактивные модели (для работы потребуется консоль Switch)

Nintendo представила детский картонный конструктор Labo, из которого можно собирать разнообразные интерактивные модели (для работы потребуется консоль Switch)

Пару дней назад компания Nintendo пообещала представить необычный продукт для детей и сдержала свое обещание, показав публике картонный конструктор Labo для приставки Switch. При этом детям не предлагают собирать бумажные самолетики или фигурки любимых героев – каждая модель представляет собой технологичное устройство, работающее в связке с консолью Nintendo Switch, а сама платформа продвигается под слоганом “Твори, Играй и Исследуй” (Make, Play and Discover).

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К примеру, ребенок сможет собрать игрушечное картонное пианино, на котором можно играть реальную музыку. Для игры в мотосимулятор можно собрать картонный руль, который будет реагировать на повороты и ручку газа. Также доступны многочисленные манипуляторы, оружие, дома, роботы и т.д. (наш фаворит – картонный ранец с дополнительными манипуляторами, превращающий игрока в трансформера). Для того, чтобы поделка заработала, надо будет вставить в специальные пазы саму консоль и ее манипуляторы.

Каждая модель представляет собой лист картона с нанесенным и частично вырезанным макетом, для простоты сборки также предлагается видеоинструкция. Судя по рекламному ролику, сложить модель Labo сможет даже ребенок – сам процесс напоминает сборку VR-очков Google Cardboard. В комплект также входят необходимые для сборки модели детали, например резинки и элементы крепежа.

В данный момент на сайте Nintendo Labo предлагается два набора моделей и один пакет для кастомизации (в дальнейшем ассортимент наверняка будет расширен). В набор Toy-Con 01 Variety Kit стоимостью $69,99 входят модели пианино, мотоцикла, дома, удочки и двух машинок на радиоуправлении.

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Набор Toy-Con 02 Robot Kit стоимостью $79,99 включает тот самый ранец со шлемом и манипуляторами для рук и ног. И, наконец, пакет Customization Set содержит трафареты, наклейки и цветной скотч для персонализации собранных моделей. Продажи наборов Nintendo Labo начнутся 20 апреля 2018 года в США и 27 апреля 2018 года в Европе, для полноценной работы с ними потребуется наличие игровой консоли Nintendo Switch (кстати, весьма недешевой в Украине).

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Со своей стороны отметим, что каким бы простым не казался конструктор Nintendo Labo на первый взгляд, он вполне может оказаться весьма неплохой альтернативой набору Lego Mindstrom и другим развивающим интерактивным игрушкам для современных детей, которым привычнее управлять виртуальными персонажами, чем взять в руки настоящую удочку или покататься на велосипеде.

Источник: Nintendo Labo

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