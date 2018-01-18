Nintendo представила детский картонный конструктор Labo, из которого можно собирать разнообразные интерактивные модели (для работы потребуется консоль Switch)

Пару дней назад компания Nintendo пообещала представить необычный продукт для детей и сдержала свое обещание, показав публике картонный конструктор Labo для приставки Switch. При этом детям не предлагают собирать бумажные самолетики или фигурки любимых героев – каждая модель представляет собой технологичное устройство, работающее в связке с консолью Nintendo Switch, а сама платформа продвигается под слоганом “Твори, Играй и Исследуй” (Make, Play and Discover).

К примеру, ребенок сможет собрать игрушечное картонное пианино, на котором можно играть реальную музыку. Для игры в мотосимулятор можно собрать картонный руль, который будет реагировать на повороты и ручку газа. Также доступны многочисленные манипуляторы, оружие, дома, роботы и т.д. (наш фаворит – картонный ранец с дополнительными манипуляторами, превращающий игрока в трансформера). Для того, чтобы поделка заработала, надо будет вставить в специальные пазы саму консоль и ее манипуляторы.

Каждая модель представляет собой лист картона с нанесенным и частично вырезанным макетом, для простоты сборки также предлагается видеоинструкция. Судя по рекламному ролику, сложить модель Labo сможет даже ребенок – сам процесс напоминает сборку VR-очков Google Cardboard. В комплект также входят необходимые для сборки модели детали, например резинки и элементы крепежа.

В данный момент на сайте Nintendo Labo предлагается два набора моделей и один пакет для кастомизации (в дальнейшем ассортимент наверняка будет расширен). В набор Toy-Con 01 Variety Kit стоимостью $69,99 входят модели пианино, мотоцикла, дома, удочки и двух машинок на радиоуправлении.

Набор Toy-Con 02 Robot Kit стоимостью $79,99 включает тот самый ранец со шлемом и манипуляторами для рук и ног. И, наконец, пакет Customization Set содержит трафареты, наклейки и цветной скотч для персонализации собранных моделей. Продажи наборов Nintendo Labo начнутся 20 апреля 2018 года в США и 27 апреля 2018 года в Европе, для полноценной работы с ними потребуется наличие игровой консоли Nintendo Switch (кстати, весьма недешевой в Украине).

Со своей стороны отметим, что каким бы простым не казался конструктор Nintendo Labo на первый взгляд, он вполне может оказаться весьма неплохой альтернативой набору Lego Mindstrom и другим развивающим интерактивным игрушкам для современных детей, которым привычнее управлять виртуальными персонажами, чем взять в руки настоящую удочку или покататься на велосипеде.

Источник: Nintendo Labo