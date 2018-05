Nintendo выпустит специальную серию консоли Famicom Mini с предустановленными манга-играми

По всей видимости руководство Nintendo не успокоится, пока не выпустит мини-версии всех своих популярных классических консолей. После очередного перезапуска NES Classic и Super NES Classic японцы заявили, что создали специальную версию консоли Famicom Mini с 20 предустановленными играми, основанными на классических манга-релизах.

Отметим, что оригинальная консоль Famicom представляла собой японскую версию консоли NES, ее продажи стартовали в Стране восходящего солнца еще в 1983 году. Обновленная версия Famicom Mini была выпущена в 2016 году параллельно с NES Classic и содержала тот же набор предустановленных восьмибитных игр.

Выпуск специальной версии Famicom Mini в золотисто-красном оформлении приурочили к 50-летию журнала Weekly Shonen Jump, в котором регулярно печатаются свежие выпуски манги, включая серии One Piece и Boruto/Naruto. Эта приставка поступит в продажу 7 июля 2018 года только в Японии по цене порядка $70 (¥7,980), при этом на ней будут предустановлены такие классические игры 80-90-х годов выпуска, как Dragon Ball, Saint Seiya, Captain Tsubasa, Kinnikuman, Fist of the North Star и другие.

Несмотря на то, что консоль предназначена исключительно для японского рынка, поклонники манги и ретро-гейминга из других стран наверняка без проблем смогут найти ее на eBay и других онлайн-ресурсах.

Источник: The Verge