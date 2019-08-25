Nissan разработала автопилотируемый мячик для гольфа





Японский автопроизводитель Nissan совместно с компанией Sphero создал мячик для гольфа, умеющий корректировать свою траекторию таким образом, чтобы попадать в лунку, даже если изначально игрок направил его не в ту сторону, сообщается в пресс-релизе Nissan.

Как утверждается, в основе устройства лежит серийная шарообразная игрушка Sphero, управляемая со смартфона через Bluetooth. Внутри шара находится механизм, смещающий центр тяжести и заставляющий его двигаться в нужную сторону. Инженеры заменили корпус игрушки на мячик для гольфа, а также создали специальную внешнюю систему отслеживания — она состоит из находящейся сверху камеры (например, ее можно закрепить на дроне), поле зрения которой охватывает поле для гольфа, включая лунку, и алгоритмов, которые рассчитывают текущую траекторию мячика и сравнивают ее с оптимальной траекторией движения к лунке. Если мячик движется не в ту сторону, система посылает ему команды на поворот и снова анализирует траекторию.

Отметим, что созданные японскими инженерами шар и система отслеживания — это не серийные устройства, а проект, с помощью которого Nissan рекламирует свою систему адаптивного круиз-контроля ProPILOT. Она похожа на систему Autopilot в автомобилях Tesla, но отличается от нее, среди прочего, тем, что водитель может не держать руки на руле, хотя все равно обязан следить за дорогой. Это обусловлено тем, что в Tesla внимание водителя отслеживается с помощью измерения усилия рук, прилагаемого к рулю, а у Nissan оно измеряется напрямую с помощью камеры. Кроме того, в отличие от Autopilot, ProPILOT можно активировать лишь на тех автомагистралях, для которых разработчики предварительно подготовили трехмерную карту местности.

Источник: N+1