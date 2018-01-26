Nissan встроил систему автоматической парковки ProPILOT Park в… тапочки, столики и подушки японской гостиницы

Лучшая демонстрация возможностей систем автономного управления и других цифровых помощников – реальные дорожные тесты, на которых беспилотные автомобили на деле показывают, как они умеют передвигаться в плотном трафике, парковаться в узких местах и реагировать на непредсказуемых водителей.

Однако иногда рекламировать собственную умную систему лучше с помощью необычных проектов – именно так поступила компания Nissan, интегрировав фирменную систему автоматической парковки ProPILOT в… тапочки, подушки, столики и даже пульты ДУ японской гостиницы ProPILOT Park Ryokan.

На первый взгляд ProPILOT Park Ryokan выглядит как традиционная японская гостиница (ryokan) – тапочки ждут посетителей сразу за порогом, а низкие столики по центру комнаты окружены мягкими подушками для сидения. Однако на самом деле все эти предметы оснащены миниатюрными колесами, двигателями и специальной версией системы автоматической парковки Nissan ProPILOT Park, которая была представлена осенью 2017 года вместе с новым электромобилем Nissan LEAF 2018.

Поэтому как только гости освобождают тапочки, подушки и столики, они автоматически возвращаются на предназначенные для них “парковочные” места – для этого достаточно нажать кнопку на стене комнаты. Таким образом не только удивляет клиентов гостиницы, но и снижает нагрузку на персонал, которому нет нужды постоянно расставлять все по своим местам.

Кстати, Nissan предлагает бесплатно провести ночь в гостинице ProPILOT Park Ryokan, которая находится в Хаконе (Япония), паре путешественников, которой повезет вытащить счастливый билет. Для этого достаточно в период между 25 января и 10 февраля 2018 года разместить в Twitter сообщение с хэштегами #PPPRyokan и #wanttostay и ждать результатов розыгрыша.

Источник: Nissan