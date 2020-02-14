Норвежская нефтедобывающая компания Aker BP намерена задействовать робопса Spot для инспектирования своих нефтяных вышек





Компания Boston Dynamics начала продажи четырехногого робота Spot в сентябре прошлого года. Одной из тех компаний, чье внимание привлекли уникальные способности устройства, стало норвежское нефтедобывающее предприятие Aker BP, которое надеется при помощи робопса повысить безопасность и эффективность своих нефтяных вышек.

Как сообщает New Atlas, норвежцы планируют начать испытания четырехногого робота на одной из своих морских платформ в Норвежском море «в течение 2020 года». Тесты будут проводиться в рамках экспериментальной программы по изучению способностей современных робоинспекторов, предназначенных для обследования сложного оборудования и инфраструктуры, — наряду со Spot в Aker BP намерены испытать несколько подводных аппаратов и БПЛА.

По замыслу норвежской компании, на вышке Spot будет действовать в полуавтономном режиме: удаленный оператор, находящийся на берегу, будет «говорить» роботу, куда ему следует идти, и отслеживать его перемещения в реальном времени, в том числе — посредством его бортовых камер, а робопес, в свою очередь, возьмет на себя обнаружение и обход препятствий, инспектирование оборудования при помощи датчиков, позволяющих четвероногому робоинспектору выявлять, к примеру, утечку газа, и автоматическое составление отчетов.

Ранее компания уже тестировала робота в тренировочной среде и пришла к выводу, что Spot способен добираться до мест, недоступных для другой робототехники. Это значит, что благодаря ему инспекторов-людей потенциально можно в полном составе перевести на «удаленку» и тем самым сделать проведение регулярных инспекционных работ менее рисковым для их здоровья.

Видео с первичных испытаний робота Spot, проведенных Aker BP.

«Наша конечная цель — цифровизировать всю нашу операционную деятельность от начала и до конца, чтобы обеспечить более низкую стоимость продукции, уменьшить выбросы, повысить производительность и качество нашей работы, а также безопасность для наших сотрудников. Испытания роботизированных инспекторов — один из важных шагов в этом направлении», — заявил Карл Джонни Херсвик, глава Aker BP.

«Мы рады видеть, что энергетическая отрасль начала проявлять интерес к потенциалу Spot, способному существенно уменьшить риски для здоровья работников предприятий», — отметил, в свою очередь, Майк Перри, вице-президент по бизнес-развитию в Boston Dynamics.

Источник: hightech.plus