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Норвежская нефтедобывающая компания Aker BP намерена задействовать робопса Spot для инспектирования своих нефтяных вышек

Норвежская нефтедобывающая компания Aker BP намерена задействовать робопса Spot для инспектирования своих нефтяных вышек

Норвежская нефтедобывающая компания Aker BP намерена задействовать робопса Spot для инспектирования своих нефтяных вышек


Компания Boston Dynamics начала продажи четырехногого робота Spot в сентябре прошлого года. Одной из тех компаний, чье внимание привлекли уникальные способности устройства, стало норвежское нефтедобывающее предприятие Aker BP, которое надеется при помощи робопса повысить безопасность и эффективность своих нефтяных вышек.

Как сообщает New Atlas, норвежцы планируют начать испытания четырехногого робота на одной из своих морских платформ в Норвежском море «в течение 2020 года». Тесты будут проводиться в рамках экспериментальной программы по изучению способностей современных робоинспекторов, предназначенных для обследования сложного оборудования и инфраструктуры, — наряду со Spot в Aker BP намерены испытать несколько подводных аппаратов и БПЛА.

По замыслу норвежской компании, на вышке Spot будет действовать в полуавтономном режиме: удаленный оператор, находящийся на берегу, будет «говорить» роботу, куда ему следует идти, и отслеживать его перемещения в реальном времени, в том числе — посредством его бортовых камер, а робопес, в свою очередь, возьмет на себя обнаружение и обход препятствий, инспектирование оборудования при помощи датчиков, позволяющих четвероногому робоинспектору выявлять, к примеру, утечку газа, и автоматическое составление отчетов.

Ранее компания уже тестировала робота в тренировочной среде и пришла к выводу, что Spot способен добираться до мест, недоступных для другой робототехники. Это значит, что благодаря ему инспекторов-людей потенциально можно в полном составе перевести на «удаленку» и тем самым сделать проведение регулярных инспекционных работ менее рисковым для их здоровья.

Видео с первичных испытаний робота Spot, проведенных Aker BP.

«Наша конечная цель — цифровизировать всю нашу операционную деятельность от начала и до конца, чтобы обеспечить более низкую стоимость продукции, уменьшить выбросы, повысить производительность и качество нашей работы, а также безопасность для наших сотрудников. Испытания роботизированных инспекторов — один из важных шагов в этом направлении», — заявил Карл Джонни Херсвик, глава Aker BP.

«Мы рады видеть, что энергетическая отрасль начала проявлять интерес к потенциалу Spot, способному существенно уменьшить риски для здоровья работников предприятий», — отметил, в свою очередь, Майк Перри, вице-президент по бизнес-развитию в Boston Dynamics.

Источник: hightech.plus

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