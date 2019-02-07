Новый сезон автошоу Top Gear стартует 17 февраля 2019 года, он станет прощальным для Мэтта ЛеБлана и Рори Рида

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания BBC опубликовала дату премьеры 26-го сезона автошоу Top Gear, который станет последним для ведущих Мэтта ЛеБлана и Рори Рида. Согласно официальному сайту, первая серия выйдет уже в следующие выходные — 17 февраля 2019 года.

В описании серии указано, что Мэтт Леблан и Крис Харрис отправятся в Норвегию на новых автомобилях от Porsche и Ferrari, в то время как Рори Рид и Сабина Шмиц подвергнут горным испытаниям компактный Suzuki. Гостем студии станет американский актер Джеймс Марсден, известный по ролям в фильмах «Люди Икс» и «Возвращение Супермена».

Отметим, что новыми ведущими станут комик Падди Макгиннесс и бывший игрок в крикет Эндрю Флинтофф, они появятся на экранах в 27-м сезоне, который обещают выпустить до конца текущего года. На правах «старожила» к ним присоединится Крис Харрис.

Напомним, что после скандального ухода Кларксона, Мэя и Хаммонда в 2015 году, Мэтт ЛеБлан стал одним из шести соведущих Top Gear вместе с Крисом Эвансом, Крисом Харрисом, Рори Ридом, Сабиной Шмиц и Эдди Джорданом. После первого сезона из-за катастрофического сокращения аудитории из шоу ушел Крис Эванс и Мэтт ЛеБлан вышел на первый план, практически в одиночку удержав программу на плаву.

Источник: BBC