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Новый трейлер второго сезона сериала American Gods / «Американские боги» интригует надвигающейся войной между богами
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Новый трейлер второго сезона сериала American Gods / «Американские боги» интригует надвигающейся войной между богами

Новый трейлер второго сезона сериала American Gods / «Американские боги» интригует надвигающейся войной между богами

Американский канал Starz опубликовал новый трейлер второго сезона сериала American Gods / «Американские боги», который станет доступен в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video с 10 марта.

Напомним, это телеадаптация (и довольно неплохая) культового романа Нила Геймана, написанного еще в 2001 году,  о богах разных народов и разных эпох, ныне живущих в США.

Как видно из ролика, нас ждет новый виток ожесточенного противостояния между Новыми и Старыми богами. По сюжету, глава Новых богов Мистер Мир (актер Криспин Гловер) пошлет своего подручного выследить Тень (Рики Уиттл) и узнать о плане Мистера Среды (Иэн МакШейн).

«Один за другим, они оставили нас» — говорит Мистер Среда. — «Старые, забытые боги. Теперь в Америке настала эпоха Новых богов. И они хотят уничтожить нас».

Судя по всему, в новом сезоне персонажу Рики Уиттла отведена еще более значимая роль.

Надо сказать, что производство второго сезона не обошлось без проблем. Сначала после конфликта с руководством проект покинули его шоураннеры Брайан Фуллер и Майкл Грин. Затем шоу потеряло двух главных актрис — Джиллиан Андерсон и Кристин Ченовет. Но в итоге второй сезон American Gods все же сняли. Каким же он получился, узнаем в марте.

Источник: The Verge

  • Премьера первого сезона American Gods из восьми эпизолов состоялась 30 апреля 2017 года. Сериал был неоднозначно воспринят критиками, но показал хорошие рейтинги и удовлетворил большинство фанатов.
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