Новый трейлер второго сезона сериала American Gods / «Американские боги» интригует надвигающейся войной между богами
Американский канал Starz опубликовал новый трейлер второго сезона сериала American Gods / «Американские боги», который станет доступен в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video с 10 марта.
Напомним, это телеадаптация (и довольно неплохая) культового романа Нила Геймана, написанного еще в 2001 году, о богах разных народов и разных эпох, ныне живущих в США.
Как видно из ролика, нас ждет новый виток ожесточенного противостояния между Новыми и Старыми богами. По сюжету, глава Новых богов Мистер Мир (актер Криспин Гловер) пошлет своего подручного выследить Тень (Рики Уиттл) и узнать о плане Мистера Среды (Иэн МакШейн).
«Один за другим, они оставили нас» — говорит Мистер Среда. — «Старые, забытые боги. Теперь в Америке настала эпоха Новых богов. И они хотят уничтожить нас».
Судя по всему, в новом сезоне персонажу Рики Уиттла отведена еще более значимая роль.
Надо сказать, что производство второго сезона не обошлось без проблем. Сначала после конфликта с руководством проект покинули его шоураннеры Брайан Фуллер и Майкл Грин. Затем шоу потеряло двух главных актрис — Джиллиан Андерсон и Кристин Ченовет. Но в итоге второй сезон American Gods все же сняли. Каким же он получился, узнаем в марте.
Источник: The Verge
- Премьера первого сезона American Gods из восьми эпизолов состоялась 30 апреля 2017 года. Сериал был неоднозначно воспринят критиками, но показал хорошие рейтинги и удовлетворил большинство фанатов.