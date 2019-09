NYP: Amazon разрешит оплачивать товары в магазинах сети Whole Foods жестами

Amazon, владеющая сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, разрабатывает систему идентификации покупателей по размеру и форме рук. Компания планирует связать эти данные с аккаунтами клиентов и их платежной информацией — так что расплачиваться можно будет жестами. Новые сканеры установят в магазинах Whole Foods к началу будущего года, сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники.

Система основана на технологии сканирования глубины и компьютерного зрения. Amazon ожидает, что с ее помощью покупатели будут намного быстрее проходить кассу: чтобы расплатиться на кассе кредиткой, требуется от трех до четырех секунд, тогда как сканирование рук, как предполагается, займет менее 300 миллисекунд. Вероятность того, что система ошибется, — миллионная доля процента, утверждают разработчики. При этом, в отличие от дактилоскопического датчика, пользователю не придется дотрагиваться до чего бы то ни было.

Отметим, что в последние годы IT-компании активно вводят биометрические системы аутентификации, позволяющие использовать вместо паролей отпечатки пальцев, скан лица или звук голоса. Такие методы могут быть более удобными, чем пароли, поскольку их не нужно запоминать. Однако эксперты напоминают, что если злоумышленникам удастся скомпрометировать биометрическую информацию, пользователи столкнулся с гораздо более серьезными проблемами, чем в случае кражи пароля, поскольку сменить лицо и руку, в отличие от пароля, достаточно проблематично.

Источник: hightech.plus