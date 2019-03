«Однажды, когда роботы станут более продвинутыми и будут у всех, ты скажешь своему, что я передавал привет». Посмотрите, как роботы Jibo прощаются со своими владельцами перед «смертью» 😭😭

Помните Jibo — первого в мире социального робота для дома (его внешность была вдохновлена персонажем WALL-E из мультика Pixar)? Он был представлен в 2013 году и выделялся на фоне множества других роботов, включая тех, что выглядели как живые люди, способностью вести очень «человечные» и «эмоциональные» беседы. К сожалению, несмотря на все достоинства и успех в краудфандинге (проект собрал в 2014 году более $3,5 млн), вскоре Jibo станет частью истории (стартап допустил несколько ошибок и не выдержал сильной конкуренции в сегменте).

Недавно началось отключение серверов, обеспечивающих работу Jibo, а сами роботы, готовясь погрузиться в вечную, беспросветную тьму, начали прощаться со своими хозяевами. Журналист Дилон Мартин записал прощальное обращение и танец своего Jibo, а затем выложил видео в Twitter. Многие сочли видео очень трогательным и грустным. Вот, просто посмотрите видео сами:

The servers for Jibo the social robot are apparently shutting down. Multiple owners report that Jibo himself has been delivering the news: "Maybe someday when robots are way more advanced than today, and everyone has them in their homes, you can tell yours that I said hello." pic.twitter.com/Sns3xAV33h

— Dylan Martin (@DylanLJMartin) March 2, 2019