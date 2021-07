Мишель Йео сыграет в сериале-приквеле The Witcher: Blood Origin роль эльфийки, мастерски владеющей мечом

Стриминговый сервис Netflix официально объявил первую актрису из грядущего сериала The Witcher: Blood Origin, который расскажет о появлении первых ведьмаков. Ею станет Мишель Йео, известная по фильмам «Завтра не умрёт никогда», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши», «Безумно богатые азиаты» и другим.

В сериале актриса сыграет роль эльфийки по имени Сиан, которая мастерски владеет мечом. По сюжету, она отправится в далекое путешствие, чтобы вернуть принадлежащий ее народу священный меч, но при этом в ходе приключений изменит судьбу всего континента.

События в The Witcher: Blood Origin будут развиваться за 1200 лет до приключений Геральта из Ривии и будут посвящены судьбоносному событию под названием Сопряжение сфер, в результате которого миры людей, эльфов и монстров объединились в одно целое. Естественно, столь близкое соседство с магическими существами привело к тому, что людям понадобились борцы с нечистью — именно так и появились первы ведьмаки.

The Witcher: Blood Origin has cast Michelle Yeoh as Scían. The very last of her nomadic tribe of sword-elves, she is an artist with the blade, on a deadly quest that will change the fate of the Continent. pic.twitter.com/yKyvezUy46

— The Witcher (@witchernetflix) July 6, 2021