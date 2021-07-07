Мишель Йео сыграет в сериале-приквеле The Witcher: Blood Origin роль эльфийки, мастерски владеющей мечом

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Стриминговый сервис Netflix официально объявил первую актрису из грядущего сериала The Witcher: Blood Origin, который расскажет о появлении первых ведьмаков. Ею станет Мишель Йео, известная по фильмам «Завтра не умрёт никогда», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши», «Безумно богатые азиаты» и другим.

В сериале актриса сыграет роль эльфийки по имени Сиан, которая мастерски владеет мечом. По сюжету, она отправится в далекое путешствие, чтобы вернуть принадлежащий ее народу священный меч, но при этом в ходе приключений изменит судьбу всего континента.

События в The Witcher: Blood Origin будут развиваться за 1200 лет до приключений Геральта из Ривии и будут посвящены судьбоносному событию под названием Сопряжение сфер, в результате которого миры людей, эльфов и монстров объединились в одно целое. Естественно, столь близкое соседство с магическими существами привело к тому, что людям понадобились борцы с нечистью — именно так и появились первы ведьмаки.

The Witcher: Blood Origin has cast Michelle Yeoh as Scían. The very last of her nomadic tribe of sword-elves, she is an artist with the blade, on a deadly quest that will change the fate of the Continent. pic.twitter.com/yKyvezUy46 — The Witcher (@witchernetflix) July 6, 2021

The Witcher: Blood Origin будет состоять всего из шести эпизодов, над которыми совместно работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрик и ирландский музыкант Деклан де Барра. Именно де Барра займет кресло шоураннера, тогда как Хиссрик станет исполнительным продюсером шоу. Польский писатель Анджей Сапковский также участвует в проекте в роли творческого консультанта.

Ранее шоураннеры объявили, что главную мужскую роль в сериале-приквеле сыграет Лоуренс О’Фуаран, известный по ролям в сериалах «Викинги» и «Игра престолов». Точные сроки выхода нового шоу пока не озвучиваются.

The Witcher: Blood Origin has cast Laurence O’Fuarain as Fjall. Born into a clan of warriors sworn to protect a King, Fjall carries a deep scar within, the death of a loved one who fell in battle trying to save him… pic.twitter.com/nGv1dPk5ny — The Witcher (@witchernetflix) March 26, 2021

Источник: Variety