Официально: Сериал The Expanse / «Пространство» продолжится на Amazon

Буквально несколько дней назад мы писали, что Amazon договаривается о возобновлении сериала The Expanse, который американский телеканал SyFy решил закрыть на третьем сезоне по ряду причин. И вот сейчас появилось официальное подтверждение, что The Expanse переедет на Amazon.

Глава гиганта онлайновой торговли Джефф Безос, который, как мы недавно узнали, уже не знает, куда потратить свои миллиарды, заверил, что после третьего сезона выпуском новых сезонов сериала займется Amazon. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Национальном космическом обществе, где также находились члены съемочной группы и актеры «Пространства».

Присутствующее отреагировали на заявление Безоса шквалом аплодисментов.

Как мы уже сообщали ранее, решение SyFy закрыть проект было главным образом обусловлено характером сделки с Alcon Television Group, занимающейся производством шоу. У канала были только право «первого показа» в США, тогда как права на международный показ, стриминг и онлайн-продажи были у других.

Сейчас идет третий сезон The Expanse. 23 мая на экраны вышла седьмая серия, а заключительная серия выйдет 5 июля 2018 года.

Сериал основан на одноимённой серии книг Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори. До сих пор авторы точно следовали книгам, если так будет и дальше, что в четвертом сезоне шоу действие перенесется за пределы Солнечной системы – события развернутся на Илосе, а экипаж «Росси» окажется в самом эпицентре конфликта между двумя группами колонистов.

Источник: Engadget