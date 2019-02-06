Официально: Церемония «Оскар» пройдет без ведущего (во второй раз за всю историю премии)

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Первоначальные слухи полностью подтвердились — грядущая церемония вручения кинопремии «Оскар» действительно пройдет без ведущего. Об этом на встрече с Ассоциацией телекритиков объявила президент ABC Entertainment Кэри Берк.

Напомним, первоначально оргкомитет «Оскара» выбрал на пост ведущего 91-й церемонии «Оскара» Кевина Харта — знаменитого актера и стендап-комика. Но уже на следующий день после принятия предложения Кевин Харт неожиданно объявил, что не будет вести мероприятие. Это решение стало последствие скандала из-за старых шуточных твитов, в которых Кевин Харт в уничижительном тоне высмеивал представителей ЛГБТ.

«После этого стало понятно, что вести „Оскар“ будут те, кто вручают награды. Решение было принято быстро и единогласно», — отметила Берк.

Остается добавить, что до этого церемонию вручения «Оскар» проводили без ведущего лишь единожды — 1989 году, причем тогда так задумал изначально продюсер шоу Аллен Карр.

Лауреатов «Оскаров» за 2019 год объявят 24 февраля (в ночь на 25-е по Киеву) в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес).

Претендентов на «Оскар»-2019 вы можете узнать из нашей предыдущей заметки.

Источник: Reuters