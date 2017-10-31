Официальный Twitter Украины призывает Google и Apple добавить эмодзи с украинским борщом

На днях в социальной сети Twitter возник нешуточный спор на тему того, как различные технологические компании рисуют эмодзи с изображением гамбургера. И как надо правильно размещать ингредиенты в этом популярнейшем блюде американской кухни. В итоге пользователи пришли к выводу, что все неправильно изображают бургер, а гендиректор Google Сундар Пичаи пообещал «бросить все» и заняться этим вопросом (в шутку, конечно же). «Официальный твиттер» Украины, который ранее неоднократно выделялся своими оригинальными публикациями, решил дать этому обсуждению дальнейший ход – и предложил Google и Apple добавить в свои наборы эмодзи с украинским борщом.

Recently @baekdal started an important discussion on emoji burgers. We want to go further: @Google & @Apple, time to have a borscht emoji! pic.twitter.com/b4PKqGdpyC — Ukraine / Україна (@Ukraine) October 30, 2017

Люди, которые ведут официальный аккаунт Украины в Twitter (предположительно, это сотрудники администрации президента) даже нарисовали эмодзи с борщом, так что Google, Apple и остальным можно просто добавить изображения в свои наборы.

В ответах на оригинальный твит читатели заметили, что неплохо бы вдобавок к борщу добавить еще один стратегически важный для украинцев продукт – сало. И правда, какой борщ без сала? А еще без пампушек с чесноком…

Остается добавить, что Украина обзавелась аккаунтом в Twitter относительно недавно – в июне 2016 года.

Источник: официальный аккаунт Украины в Twitter