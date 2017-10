Официальный Twitter Украины призывает Google и Apple добавить эмодзи с украинским борщом

На днях в социальной сети Twitter возник нешуточный спор на тему того, как различные технологические компании рисуют эмодзи с изображением гамбургера. И как надо правильно размещать ингредиенты в этом популярнейшем блюде американской кухни. В итоге пользователи пришли к выводу, что все неправильно изображают бургер, а гендиректор Google Сундар Пичаи пообещал «бросить все» и заняться этим вопросом (в шутку, конечно же). «Официальный твиттер» Украины, который ранее неоднократно выделялся своими оригинальными публикациями, решил дать этому обсуждению дальнейший ход – и предложил Google и Apple добавить в свои наборы эмодзи с украинским борщом.

Recently @baekdal started an important discussion on emoji burgers. We want to go further: @Google & @Apple, time to have a borscht emoji! pic.twitter.com/b4PKqGdpyC

— Ukraine / Україна (@Ukraine) October 30, 2017