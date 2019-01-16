Оказалось, что емкость аккумулятора в новом чехле Apple Smart Battery Case в полтора раза ниже, чем в старом🤷

Сегодня Apple выпустила новую версию чехла с аккумулятором Smart Battery Case для смартфонов iPhone Xs, Xs Max и Xr, которая сохранила пресловутый выступ, как у предыдущих. Точное значение емкости встроенного в новых чехол аккумулятора производитель не раскрыл, ограничившись указанием дополнительных часов работы в режиме разговора для каждой из моделей: 33, 37 и 39 часов для iPhone Xs, Xs Max и iPhone Xr соответственно. Логично было бы предположить, что Apple поместила в новый чехол аккумулятор большей емкости, нежели в старой модели. Тем более, что выступ в новой модели выше, чем у старой. Но сейчас первые владельцы новых чехлов отписались в соцсетях и оказалось, что Apple решила применить в отношении аксессуара тот же странный подход, что и для iPhone и уменьшить емкость АКБ.

Both iPhone XS and XS MAX Smart Battery Case have a 1369 mAh capacity. iPhone 7 version was 2365, iPhone 6 was 1877. pic.twitter.com/MtJdFC98qQ — Nick Guy (@thenickguy) January 16, 2019

Как сообщается, в чехлах для iPhone Xs и Xs Max установлены аккумуляторы одинаковой емкости 1369 мА·ч. О емкости батареи в чехле для iPhone Xr пока данных нет, но она явно такая же, как и у версий аксессуара для iPhone Xs и Xs Max.

Напомним, что в оригинальной модели чехла Smart Battery Case для iPhone 6/6S, выпущенной в 2015 году, использовался аккумулятор емкостью 1877 мА·ч, тогда как версия чехла для iPhone 7 с экраном меньшей диагонали оснащалась аккумулятором емкостью 2365 мА·ч.

Да, по автономности смартфоны Apple, несмотря на уменьшение емкости АКБ с каждым новым поколением, превосходят конкурирующие решения на Android, которые с каждым годом наращивают емкость АКБ. Но нежелание Apple установить аккумулятор большей емкости для обеспечения еще более впечатляющей автономности, да еще и в аксессуаре, призванном увеличить эту самую автономность смартфона, понять сложно. К слову, Apple заверяет, что несмотря на менее емкие аккумуляторные элементы, новые чехлы обеспечивают до 75% более высокую автономность в сравнении со старыми. Впрочем, это утверждение еще нужно проверить на практике.

Учитывая, что емкость АКБ в новом чехле в полтора раза ниже, чем в старом, непонятно, чем обусловлен более высокий выступ. Возможно, дополнительное место потребовалось под микросхему беспроводной зарядки.

Чехол Apple Smart Battery Case вне зависимости от цвета и модели смартфона предлагается в онлайн-магазине Apple по цене $129.

Источник: The Verge