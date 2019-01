Оказалось, что емкость аккумулятора в новом чехле Apple Smart Battery Case в полтора раза ниже, чем в старом🤷

Сегодня Apple выпустила новую версию чехла с аккумулятором Smart Battery Case для смартфонов iPhone Xs, Xs Max и Xr, которая сохранила пресловутый выступ, как у предыдущих. Точное значение емкости встроенного в новых чехол аккумулятора производитель не раскрыл, ограничившись указанием дополнительных часов работы в режиме разговора для каждой из моделей: 33, 37 и 39 часов для iPhone Xs, Xs Max и iPhone Xr соответственно. Логично было бы предположить, что Apple поместила в новый чехол аккумулятор большей емкости, нежели в старой модели. Тем более, что выступ в новой модели выше, чем у старой. Но сейчас первые владельцы новых чехлов отписались в соцсетях и оказалось, что Apple решила применить в отношении аксессуара тот же странный подход, что и для iPhone и уменьшить емкость АКБ.

Both iPhone XS and XS MAX Smart Battery Case have a 1369 mAh capacity. iPhone 7 version was 2365, iPhone 6 was 1877. pic.twitter.com/MtJdFC98qQ

— Nick Guy (@thenickguy) January 16, 2019