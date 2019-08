Онлайн-знакомства обогнали по популярности поиск партнера через друзей для американских гетеросексуальных пар

Значительная часть гетеросексуальных пар в США формируется в ходе онлайн-знакомств, выяснили американские ученые. Для этого они проанализировали данные о более чем семи тысячах американцев и составили график того, как менялись предпочитаемые способы знакомства с конца Второй мировой войны по 2017 год. Так, число знакомств через друзей начало падать с середины 1990-х годов — тогда же начало расти количество онлайн-знакомств. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отметим, что социологические исследования показывают, что как минимум с середины прошлого века самым распространенным способом знакомства с потенциальным романтическим партнером было знакомство в общей компании: через друзей, родственников и знакомых. Во многом это обусловлено тем, что связующее звено между двумя людьми сильно облегчает процесс знакомства и дальнейшей коммуникации, избавляя от первичной неловкости.

Сейчас, в эпоху очень быстрого развития технологий, все меняется, и общение, как и знакомства, переходят в онлайн. Однако, несмотря на популярность таких приложений, как Tinder (к 2014 году, через два года после запуска, количество пользователей сервиса превысило 10 миллионов человек), все еще не ясно, действительно ли онлайн-знакомства смогли заменить другие способы поиска партнера.

Разобраться в этом на примере жителей США решили социологи из Стэнфордского университета под руководством Майкла Розенфельда. Для этого ученые воспользовались данными, собранными в ходе проекта How Couples Meet and Stay Together в 2009 и 2017 годах: всего в выборке для анализа оказались 4002 участника первой волны и 3510 участников второй. Сосредоточились исследователи исключительно на гетеросексуальных парах.

На основе собранных данных социологам удалось построить график того, как менялись знакомства романтических партнеров, начиная с конца Второй мировой войны. Так, самые популярные в 1940-х годах способы знакомства — через семью и в школе — с каждым годом становились все более редкими, а вот число знакомств через друзей росло вплоть до середины 1990-х годов, после чего пошло на спад, по-видимому, уступив место онлайн-знакомствам, число которых начало расти примерно в то же время — с началом распространения использования интернета. Число знакомств в барах и ресторанах держалось на одном уровне с 1970-х до середины 2000-х, после чего снова начало расти, а вот знакомства на работе — падать.

Таким образом, интернет, заключают авторы работы, действительно стал для гетеросексуальных американцев главным посредником в знакомствах с потенциальными романтическими партнерами, заменив других людей (общих знакомых и семью) и общие места пребывания (работу, церковь и университет). Разумеется, полученные результаты могут не соответствовать картине, наблюдаемой во всем мире (например, в странах, где приложения и сайты для знакомств не так распространены); также в последующих работах было бы интересно проследить за тем, какая ситуация наблюдается в гомосексуальных отношениях.

