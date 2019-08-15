Опубликован дебютный трейлер драмы A Hidden Life
Вышел первый трейлер драмы A Hidden Life режиссера Терренса Малика.
Картина рассказывает про реально существовавшего австрийского фермера-католика Франца Егерштеттера, который во время Второй мировой отказался идти на фронт по идейным соображениям — ему не нравилась политика Гитлера. За это он был казнен, а позже, в 2007 году, причислен к лику святых за свою отвагу.
Лента была впервые представлена на прошедшем в мае Каннском кинофестивале, где получила восторженные отзывы критиков.
В A Hidden Life сыграли Аугуст Диль, Маттиас Схунартс, Микаэль Нюквист и другие. Фильм выйдет в международный прокат 13 декабря 2019 года.
Источник: DTF