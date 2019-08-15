Опубликован дебютный трейлер драмы A Hidden Life

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Вышел первый трейлер драмы A Hidden Life режиссера Терренса Малика.

Картина рассказывает про реально существовавшего австрийского фермера-католика Франца Егерштеттера, который во время Второй мировой отказался идти на фронт по идейным соображениям — ему не нравилась политика Гитлера. За это он был казнен, а позже, в 2007 году, причислен к лику святых за свою отвагу.

Лента была впервые представлена на прошедшем в мае Каннском кинофестивале, где получила восторженные отзывы критиков.

В A Hidden Life сыграли Аугуст Диль, Маттиас Схунартс, Микаэль Нюквист и другие. Фильм выйдет в международный прокат 13 декабря 2019 года.

Источник: DTF