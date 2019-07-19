Опубликован финальный трейлер фильма ужасов It: Chapter Two / «Оно 2»





На YouTube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine опубликовано финальный дублированный трейлер фильма ужасов It: Chapter Two / «Оно 2». Фильм является продолжением экранизации одноименной книги Стивена Кинга.

После того, как «Клуб неудачников» одолел клоуна Пеннивайза в первой части «Оно», пути ребят разошлись: они повзрослели и многие выехали из города. Каждый из них живёт своей жизнью со своими радостями и неудачами. Но ситуация меняется через 27 лет после победы ребят над Пеннивайзом. Вокруг снова творится что-то странное, и снова бесследно исчезают дети.

Похоже, как и каждые 27 лет, зло снова вернулось терроризировать город Дерри. И теперь Оно вовлекает в свою игру новых участников. Майк единственный из «Клуба неудачников» остался жить в родном городе, и он решает созвать домой остальных друзей. Они до сих пор шокированы пережитым в детстве, и каждый из них должен заставить себя победить свои самые сильные страхи, чтобы навсегда уничтожить зловещего клоуна. Но теперь он стал еще более опасным и смертоносным.

Режиссёром фильма It: Chapter Two / «Оно 2» стал Андрес Мускетти («Оно», «Мама»), а сценарий написал Гари Доберман. Роли повзрослевших герояев исполняют следующие актёры: Билл Денбр — Джеймс Макэвой, Беверли Марш — Джессика Честейн, Бен Хэнском — Джей Райан, Ричи Тозиер — Билл Хейдер, Майк Хэнлон — Айзая Мустафа и т.д. Пеннивайза продолжит играть Билл Скарсгорд.

Фильм It: Chapter Two / «Оно 2» выходит в украинский прокат 5 сентября 2019 года.