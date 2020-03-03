Опубликован первый тизер PC-версии Halo: Combat Evolved Anniversary
Студия 343 Industries опубликовала дебютный тизер грядущей PC-версии шутера Halo: Combat Evolved Anniversary. Игра станет вторым тайтлом, вышедшим в рамках сборника Halo: The Master Chief Collection. Напомним, релиз первого проекта сборника — Halo: Reach — состоялся в начале зимы 2019 года.
В коротком ролике показывают криокапсулу, в которой находится основной герой вселенной Halo Мастер Чиф. На фоне слышен диалог из вступления к оригинальной игре — разговор Кортаны с капитаном корабля «Столп Осени», приказывающим готовиться к бою с пришельцами из Ковенанта.
Примечательно, что незадолго до публикации тизера некоторые пользователи нашли страницу Halo: Combat Evolved Anniversary для PC в Microsoft Store. В настоящее время она недоступна, но, судя по готовности страницы, 343 Industries объявит дату выхода компьютерной версии игры уже в ближайшее время.
Источник: DTF