Опубликован первый тизер PC-версии Halo: Combat Evolved Anniversary

Студия 343 Industries опубликовала дебютный тизер грядущей PC-версии шутера Halo: Combat Evolved Anniversary. Игра станет вторым тайтлом, вышедшим в рамках сборника Halo: The Master Chief Collection. Напомним, релиз первого проекта сборника — Halo: Reach — состоялся в начале зимы 2019 года.

В коротком ролике показывают криокапсулу, в которой находится основной герой вселенной Halo Мастер Чиф. На фоне слышен диалог из вступления к оригинальной игре — разговор Кортаны с капитаном корабля «Столп Осени», приказывающим готовиться к бою с пришельцами из Ковенанта.