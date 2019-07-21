Опубликован трейлер грядущего сериала от HBO «Хранители», снятого по мотивам одноименного графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса
HBO опубликовал трейлер грядущего сериала «Хранители» (Watchmen), события которого продолжат историю одноименного графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса и экранизации Зака Снайдера 2009 года.
В ролике, помимо прочего, показали вернувшегося с Марса Доктора Манхэттена.
В сериале снялись Реджина Кинг, Джереми Айронс, Дон Джонсон, Тим Блэйк Нельсон, Джин Смарт, Луис Госсет-младший и другие. Шоураннером проекта выступил Дэймон Линделоф, решивший, в отличие от Снайдера, отойти от первоисточника и, пускай и следуя духу оригинала, по-новому взглянуть на классическое произведение при помощи новых персонажей и событий — которые развернутся в наши дни.
Сериал стартует на HBO в октябре 2019 года.
Источник: DTF