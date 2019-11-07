Опубликован трейлер шпионского боевика IGI Origins, который является приквелом Project I.G.I., вышедшей на PC в 2000 году

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Разработчики Antimatter Games, выпустившие Rising Storm 2: Vietnam и принимавшая участие в создании Evolve и Killing Floor, и шведский издатель Toadman Interactive опубликовали дебютный трейлер шпионского боевика IGI Origins, являющегося приквелом Project I.G.I., вышедшей на PC в 2000 году.

Действие IGI Origins развернется в альтернативной реальности в 1980 году. Главному герою, оперативнику МИ-6, предстоит выполнить ряд опасных заданий в разных точках земного шара в интересах национальной безопасности Великобритании. Разработчики обещают разнообразное оружие и гаджеты. Любопытно, что в создании приквела участвуют в том числе авторы Project I.G.I. и I.G.I.-2: Covert Strike из Innerloop Studios.

Основная часть опубликованного трейлера посвящена миссии, которая проходит в польском Гданьске.

IGI Origins выйдет в 2021 году на РС, PS4 и Xbox One. У игры уже есть страница в Steam.