Опубликован трейлер заключительного сезона мультсериала «Звездные войны: Войны клонов»

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Потоковый сервис Disney+ опубликовал эпичный, наполненный экшеном трейлер седьмого — заключительного — сезона анимационного сериала «Звездные войны: Войны клонов». В ролике представлены практически все популярные персонажи далекой-далекой галактики — от Асоки Тано до Дарта Мола.

Напомним, что события шоу хронологически развиваются между вторым и третьим эпизодами знаменитой космической саги. Сериал повествует о приключениях молодого Энакина Скайуокера, Оби-Вана Кеноби и Падме Амидалы, а также присоединившихся к канону Асоки Тано и капитана Рекса.

«Звездные войны: Войны клонов» за авторством Lucasfilm впервые вышли на экраны в далеком 2008 на телеканале Cartoon Network, где продолжались в течение пяти сезонов до 2013 года.

Шестой сезон, получивший название «Потерянные миссии», дебютировал год спустя — но уже на Netflix. Изначально именно он должен был стать последним сезоном нашумевшего анимационного сериала, однако поклонники шоу пожаловались на отсутствие должного завершения и начали возмущаться, чтобы создатели закончили сериал подобающе. Их негодование было услышано: в 2018 году на Comic-Con International: San Diego представители Lucasfilm рассказали, что «Звездные войны: Войны клонов» получат продолжение в виде 12-серийного финального седьмого сезона, который выйдет на Disney+.

Как ожидается, заключительная часть сериала продолжит сюжетные линии предыдущих сезонов, вплотную подойдет к началу «Мести Ситхов» и в числе прочего коснется событий, происходивших во время Осады Мандалора.

Финальный сезон «Звездные войны: Войны клонов» стартует на Disney+ 21 февраля 2020 года. Серии будут выходить по одной в неделю.

Источник: DTF