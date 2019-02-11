Опубликован трейлер фильма Big Shark
Режиссер Томми Вайсо (на фото выше) опубликовал трейлер своего нового фильма Big Shark.
Картина расскажет о борьбе трех пожарных с огромной акулой. Действие развернется в Новом Орлеане.
Главные роли исполнят сам Вайсо, а также Грег Сестеро и Исайа Лаборд. Точной даты релиза у фильма пока нет — предположительно, картина выйдет в прокат «до конца 2019 года».
Источник: DTF
- Томми Вайсо стал известным после фильма «Комната», в котором он выступил режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. О картине обычно говорят, что в ней плохо абсолютно все — от отвратительной актерской игры до неправдоподобных диалогов. Вместе с тем, спустя время «Комната» обрела статус культового фильма: главный аргумент ее поклонников — «в этой картине все настолько плохо, что даже хорошо».