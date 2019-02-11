Опубликован трейлер фильма Big Shark

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Режиссер Томми Вайсо (на фото выше) опубликовал трейлер своего нового фильма Big Shark.

Картина расскажет о борьбе трех пожарных с огромной акулой. Действие развернется в Новом Орлеане.

Главные роли исполнят сам Вайсо, а также Грег Сестеро и Исайа Лаборд. Точной даты релиза у фильма пока нет — предположительно, картина выйдет в прокат «до конца 2019 года».

Источник: DTF