Origin PC собрал геймерскую станцию Big O, объединяющую ПК с NVIDIA TITAN RTX и консоли Xbox One X и PS4 Pro [видео]
Американский производитель кастомных игровых ПК Origin PC в честь собственного десятилетия представил «ультимативную» геймерскую станцию Big O, которая объединяет в одном корпусе ПК, консоли Xbox One X и PlayStation 4 Pro, а также док для Nintendo Switch.
Новинка является сиквелом одноименного проекта, выпущеного в далеком 2010 году, при этом оригинальная версия содержала только ПК и консоль Xbox 360.
Авторы проекта Big O 2019 извлекли компоненты консолей из стандартных корпусов, заменили винчестеры на SSD (2TB Seagate Barracuda SATA) и поместили их внутрь корпуса, оснастив жидкостной системой охлаждения CRYOGENIC Hard Line Liquid Cooling — зеленого цвета для Xbox и голубого для PS. Естественно, использовать диски с играми не получится, консоли рассчитаны исключительно на цифровые релизы.
Компоненты ПК скомпонованы с другой стороны корпуса ORIGIN PC GENESIS с RGB-подсветкой, здесь используется та же система охлаждения (но с красной жидкостью) и следующий набор компонентов:
- Motherboard: MSI MEG Z390 GODLIKE
- CPU: Intel Core i9-9900K
- GPU: NVIDIA TITAN RTX
- RAM: 64GB CORSAIR Dominator Platinum RGB (4×16)
- OS Drive: 2x 2TB Samsung 970 EVO NVMe
- Storage Drive: 14TB Seagate BarraCuda
- Cooling: Custom CRYOGENIC Hard Line Liquid Cooling
- Fans: CORSAIR RGB Fans
- Power Supply: 1000W EVGA SuperNOVA G3
- Add-on Card: Elgato Game Capture 4K60 Pro
- Operating System: Windows 10
Переключение между ПК, Xbox и PlayStation осуществляется с помощью HDMI-свитча, на заднюю панель также выведен единый LAN-порт и раздельные USB 3.0 разъемы для всех трех компонентов.
Геймерская станция Origin Big O не предназначена для продажи, при этом если кто-то из клиентов сможет уговорить компанию сделать ему такую же «игрушку», то она будет стоить порядка $17 тыс.
Источник: Origin PC, HotHardware