«Основание» — телеадаптация романов Айзека Азимова — выйдет в сентябре в онлайн-кинотеатре Apple TV+
Точной даты выхода у шоу по-прежнему нет, но, вероятно, Apple сделает объявление в ближайшие недели одновременно с запуском рекламной кампании.
Apple уточнила сроки выхода дебютного сезона «Основание» в рассылке, уведомляющей подписчиков Apple TV+ о грядущем сокращении срока бесплатной подписки для покупателей новых устройств с 12 месяцев до 3 месяцев.
Foundation \ «Основание» — крупнобюджетная адаптация классического научно-фантастического произведения Айзека Азимова для Apple TV+ и один из самых ожидаемых проектов. Шоу впервые анонсировали еще в 2018 году в качестве одного из топовых проектов, а на прошлогодней конференции WWDC 2020 нам показали первый тизер-трейлер и одновременно подтвердили планы по выпуску шоу в 2021 году.
Шоураннерами и продюсерами адаптации классического научно-фантастического произведения выступают Дэвид Гойер («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») и Джош Фридман («Война миров»). Они же выступят соавторами сценариев эпизодов. В первый сезон войдёт десять эпизодов.
Главные роли в телеадаптации сыграют Джаред Харрис (Гэри Селдон), Ли Пейс (Император Галактики) и Лу Ллобелл (Гал Дорник). И, похоже, действие в сериале производства Skydance Television начнется с того же места, что и серия Азимова: с Галактической Империей на пике развития и «психоисторией» Селдона, предсказывающей ее падение, что требует создания организации «Основание» для хранения знаний человечества в новую темную эпоху.
- Написанный Айзеком Азимовым цикл научно-фантастических романов «Основание» (Foundation) состоит из семи книг. Первоначально вышло три книги, но позже были написаны еще четыре, из них две предваряют хронологию описываемого мира. В 1966 году трилогия удостоилась специальной премии «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времен» (Best All-Time Series), а читатели журнала «Локус» включили серию в десятку лучших научно-фантастических романов всех времен.
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- В 1973 году BBC выпустила радиоспектакль из восьми эпизодов Трилогия Основания, в основу которого легли «Основание», «Основание и Империя» и «Второе Основание». В ноябре 2014 года экранизировать книжный цикл решился HBO, а сценаристом и продюсером был заявлен Джонатан Нолан, но в итоге из-за его занятости в «Мире Дикого запада» проект отложили.