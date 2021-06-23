«Основание» — телеадаптация романов Айзека Азимова — выйдет в сентябре в онлайн-кинотеатре Apple TV+

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Точной даты выхода у шоу по-прежнему нет, но, вероятно, Apple сделает объявление в ближайшие недели одновременно с запуском рекламной кампании.

Apple уточнила сроки выхода дебютного сезона «Основание» в рассылке, уведомляющей подписчиков Apple TV+ о грядущем сокращении срока бесплатной подписки для покупателей новых устройств с 12 месяцев до 3 месяцев.

Foundation \ «Основание» — крупнобюджетная адаптация классического научно-фантастического произведения Айзека Азимова для Apple TV+ и один из самых ожидаемых проектов. Шоу впервые анонсировали еще в 2018 году в качестве одного из топовых проектов, а на прошлогодней конференции WWDC 2020 нам показали первый тизер-трейлер и одновременно подтвердили планы по выпуску шоу в 2021 году.

Шоураннерами и продюсерами адаптации классического научно-фантастического произведения выступают Дэвид Гойер («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») и Джош Фридман («Война миров»). Они же выступят соавторами сценариев эпизодов. В первый сезон войдёт десять эпизодов.

Главные роли в телеадаптации сыграют Джаред Харрис (Гэри Селдон), Ли Пейс (Император Галактики) и Лу Ллобелл (Гал Дорник). И, похоже, действие в сериале производства Skydance Television начнется с того же места, что и серия Азимова: с Галактической Империей на пике развития и «психоисторией» Селдона, предсказывающей ее падение, что требует создания организации «Основание» для хранения знаний человечества в новую темную эпоху.