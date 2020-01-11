Panasonic представила прототип собственных VR-очков с необычным дизайном





С момента выхода Oculus Rift прошло уже четыре года, и хотя с тех пор технические характеристики VR-гарнитур значительно улучшились, в плане дизайна эти устройства по-прежнему представляют собой массивные и тяжелые «горнолыжные очки», которые закрывают всю верхнюю половину лица, удерживаются на голове минимум одним широким ремнем и при надевании портят прическу.

В Panasonic убеждены, что очкам виртуальной реальности нужно становиться меньше: миниатюризация сделает гарнитуры удобнее, а значит, будет способствовать распространению технологии, которая, несмотря на многочисленные прогнозы, до сих пор остается относительно нишевой. Чтобы воочию доказать необходимость в более компактном форм-факторе, японская компания взялась создать собственное устройство — его ранний прототип был представлен в рамках выставки CES 2020.

Как сообщает The Verge, показанная Panasonic гарнитура, выполненная в стимпанк-стиле, была разработана японцами совместно с американской Kopin Corporation, изготовившей для устройства специальные OLED-панели с разрешением 3840×2160 и диагональю 1 дюйм. Согласно пресс-релизу, миниатюрные дисплеи обеспечивают четкую картинку без «эффекта решетки», когда линии между пикселями заметны пользователю.

Помимо этого, необычные VR-очки могут похвастаться первой на рынке поддержкой HDR, а также акустической системой от Technics и съемными линзами. Последнюю особенность найдут полезной люди с нарушениями зрения, которые смогут вставить в устройство рецептурные линзы и благодаря этому комфортно видеть в виртуальной реальности, пишет Engadget.

Обозреватель The Verge, которому повезло испытать гарнитуру в деле, указывает, что поле зрения у таких очков квадратное и меньше, чем у привычных гарнитур, а еще они съезжают с носа при попытке посмотреть вниз, причем ситуацию усугубляет то, что гарнитура подключается к компьютеру по проводам, выходящим непосредственно из окуляров.

На видео запечатлен механизм, позволяющий пользователю «подогнать» ширину очков виртуальной реальности от Panasonic под себя.

Ars Technica, впрочем, напоминает, что первый прототип «прорывной» гарнитуры от Oculus держался воедино при помощи скотча, а его разрешение составляло 800×640 для каждого глаза. У изделия Panasonic аналогичный статус, так что можно не сомневаться в том, что вышеуказанные серьезные недостатки носят временный характер и перед коммерциализацией решения будут исправлены.

К тому же, как добавляет обозреватель The Verge, компания уже активно работает над следующей версией VR-очков, макет которой также был показан на CES. Бутафорное устройство гораздо увереннее держится на носу ввиду меньшего веса, а кроме того, провод для подключения к ПК у него один и выходит из одного из ушек оправы, благодаря чему не усугубляет ситуацию с соскальзыванием гарнитуры, подчеркивает журналист издания.

В ролике японского технологического аналитика Масакадзу Хонде запечатлен макет VR-гарнитуры от Panasonic. К сожалению, на момент написания заметки ни каких-либо фото, ни каких-либо видео с рабочим прототипом устройства не опубликовано.

Источник: hightech.plus