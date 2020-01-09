Пассажирский дрон китайской компании EHang впервые поднялся в небо на территории США

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Автономное двухместное летающее такси EHang 216 впервые поднялось в небо Северной Америки. Китайский производитель EHang уже проводил испытания своих дронов на родине и в Европе, но лишь недавно получил разрешение американских регуляторов.

Как сообщает TechCrunch, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало добро на проведение тестовых полетов беспилотника EHang 216 без пассажиров. Первое испытание состоялось в городе Роли, Северная Каролина, при участии губернатора штата и чиновников FAA, выразивших уверенность в том, что аэротакси коренным образом изменят транспортную сферу, сделав поездки в городах быстрее и экологичнее и оказав положительное влияние на экономику региона. Во время тестового 5-минутного полета по заранее заданному маршруту 16-роторный 270-килограммовый электрический аппарат разогнался до 130 км/ч, пишет The Verge.

Следующий запланированный шаг китайской компании — добиться разрешения от FAA на тестовые полеты уже с пассажирами на борту.

Напоследок отметим, что в то время как в США EHang только начала сотрудничество с американским регулятором, в Китае программа испытательных полетов, проводимых под эгидой Управления гражданской авиации КНР, уже подходит к концу. Если все пойдет по плану, то уже в феврале EHang получит сертификат безопасности от китайских чиновников, после чего сможет запросить разрешение на полноценную, коммерческую эксплуатацию своих аппаратов.

Напомним, свой первый сервис аэротакси EHang собирается запустить в Гуанчжоу, быстро развивающемся китайском мегаполисе с населением 15 млн человек. Помимо испытаний аппаратов, компания в настоящее время разрабатывает вместе с властями города центр управления воздушным движением, откуда удаленные операторы, согласно задумке, смогут контролировать полеты аэротакси в пределах населенного пункта, а также занимается строительством необходимых для аппаратов посадочных площадок — вертипортов.

Источник: hightech.plus