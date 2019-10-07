Первый трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» (ну наконец-то!), премьера — 10 ноября

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Подшефный американскому телеканалу Cartoon Network блок Adult Swim сообщил точную дату премьеры четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» и наконец-то опубликовал первый трейлер, который все уже давно заждались. Напомним, еще полгода назад нам сообщили, что новый сезон стартует в ноябре, но трейлер подвезли только вот сейчас. Да, мультфильм после двухлетнего перерыва вернется в эфир 10 ноября.

Новый сезон, как и два предыдущих, будет состоять из 10 эпизодов.

О возвращении популярного научно-фантастического мультфильма для взрослых «Рик и Морти» было объявлено еще весной прошлого года, когда Adult Swim заказал сразу 70 новых эпизодов (последние три сезона суммарно насчитывают 31 серию). То есть, не считая четвертого сезона, поклонников ждет еще 60 новых эпизодов, хотя с «Футурамой» и «Симпсонами» проекту Adult Swim не сравниться.

Ранее Джастин Ройланд, один из создателей «Рика и Морти», обещал, что в дальнейшем новые сезоны будут выходить быстрее и таких больших перерывов больше не будет.