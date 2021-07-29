Первый трейлер спортивной драмы King Richard / «Король Ричард», где Уилл Смит играет роль отца теннисисток Венеры и Серены Уильямс
Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер спортивной драмы King Richard / «Король Ричард», основанной на реальных событиях. Картина расскажет о Ричарде Уильямсе, упорство которого позволило вывести его талантливых дочерей Венеру и Серену с улиц Комптона в топ мирового тенниса.
По мнению авторов этот глубоко трогательный фильм показывает силу семьи, настойчивость и непоколебимую веру как средство для достижения невозможного.
Главного героя играет Уилл Смит («Али», «Погоня за счастьем», «Плохие парни»), мать девочек — Онжаню Эллис («Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Куантико»), Венеру Уильямс — Сания Сидни («Скрытые фигуры»), Серену Уильямс — Деми Синглтон («Крестный отец Гарлема»). Тренеров сыграли Джон Бернтал («Святые Ньюарка») и Тони Голдвин («Дивергент»).
Сценарий написал Зак Бейлин, а режиссером картины выступил Рейнальдо Маркус Грин, снявший интересную полицейскую драму «Монстры и люди» (2018).
Премьера фильма King Richard / «Король Ричард» состоится в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max 19 ноября 2021 года.
Источник: Variety