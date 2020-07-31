Pixar анонсировал новый мультфильм Luca / «Лука» о дружбе мальчика с морским монстром, он выйдет летом 2021 года

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Каждый первый мультфильм Pixar/Disney становится если не безусловным шедевром, то практически наверняка финансовым хитом, так что за новинками студии стоит следить не только фанатам анимации. На этой неделе компания анонсировала свое новое творение под названием Luca / «Лука».

Картина расскажет о мальчике по имени Лука, который приехал провести лето на морском побережье Итальянской Ривьеры. Однако в отдых и развлечения неожиданном вмешиватеся дружба с морским монстром. Режиссером мультфильма выступит Энрико Касароса, номинированный на «Оскар» за отличную короткометражку La Luna. Он также работал над такими популярными мультфильмами, как Cars, Ratatouille, Up, Coco и Incredibles 2.

Ранее в расписании студии находился безымянный проект, запланированный на 18 июня 2021 года. В кратком анонсе указано, что Luca / «Лука» выйдет летом следующего года, так что ранее заявленная дата вполне может оказаться финальной, что просто удивительно в текущих условиях переносов премьер из-за коронавируса.

P.S. Если вдруг пропустили мультфильм La Luna, самое время посмотреть его:

Источник: Polygon