Платформер «Crash Bandicoot 4: It’s About Time» выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X 12 марта 2021 года (ПК-версия — до конца года)

Популярный платформер «Crash Bandicoot 4: It’s About Time» вышел на платформах предыдущего поколения 2 октября 2020 года, но сегодня Activision объявил, что вскоре нас ждет обновленная версия для консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch. Она появится уже 12 марта 2021 года, при этом ПК-версия также выйдет до конца текущего года в сервисе Blizzard Battle.net, хотя издатель и не назвал точную дату.

Crash has made you spin, jump, and Wump for 25 years, and this year he’s celebrating N. Style 🤪 #Crash4 will launch on PlayStation® 5, Xbox Series X|S and Nintendo Switch™ on March 12th, 2021! Coming to PC via https://t.co/ugBIEX5PlO later this year.https://t.co/MRqiWikuxj pic.twitter.com/WGo83N0GYv

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) February 9, 2021