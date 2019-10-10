PlayStation 4 теперь позволяет стримить игровой процесс на устройства под управлением Android 5.0 и выше

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Компания Sony обновила прошивку PlayStation 4, сделав функцию стриминга Remote Play доступной на любом смартфоне и планшете с Android 5.0 и выше. До недавнего времени поддержка этого сервиса была ограничена моделями Xperia (то есть гаджетами производства самой Sony) и устройствами Apple.

Новая версия прошивки (7.00) выйдет в течение недели. Загрузив приложение Remote Play из магазина Google Play, пользователи смогут транслировать картинку с PS4 (то есть сама консоль все равно понадобится) в высоком качестве на любое современное Android-устройство.

Была обновлена Remote Play и для владельцев iPhone/iPad: новая версия ПО привносит возможность постоянного отображения кнопок контроллера на дисплее и блокировки ориентации экрана.

Также Sony реализовала в стриминговом сервисе поддержку подключения беспроводного контроллера DualShock 4 по Bluetooth к Android-устройствам, iPhone, iPad и Mac. Правда, для этого на гаджете должна быть установлена самая последняя версия операционной системы: Android 10, iOS 13, iPadOS 13 либо macOS Catalina.

Помимо этого, новая прошивка PlayStation 4 вдвое увеличивает максимально возможное количество участников группового чата Party — с 8 до 16 человек, а также обеспечивает более стабильное подключение и повышает качество звука при использовании данной функции.

Наконец, для игроков из США в приложение PS4 Second Screen App было добавлено решение Chat Transcription, способное преобразовывать голосовой чат в Party в текст и наоборот — озвучивать набранные пользователем сообщения для других участников группового чата.

Источник: PlayStation