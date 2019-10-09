По стопам Starlink: Пентагон намерен создать созвездие из 1200 спутников, чтобы «усилить противоракетную оборону страны»





Недавно сформированное Агентство космического развития при Министерстве обороны США планирует построить и запустить на орбиту созвездие из 1200 малых спутников, призванное усилить системы противоракетной обороны страны. На эти цели руководство ведомства запрашивает повышенный бюджет.

Агентство утверждает, что обширная сеть из расположенных на низкой орбите спутников станет более надежной и быстрой системой обнаружения гиперзвуковых ракетных запусков со стороны потенциальных противников, таких как Китай или Россия, чем нынешние «несколько высокотехнологичных спутниковых созвездий, расположенные на высоких орбитах». Согласно плану американских чиновников, к 2022 году будут запущены на орбиту 20 спутников, а к 2025 их должно стать 250. На каких именно ракетах будут отправляться в космос военные спутники, пока неизвестно — специалисты ведомства в настоящее время «мониторят предложения».

Следует уточнить, что вышеназванные цифры еще не утверждены и, скорее всего, изменятся ко времени окончательного оглашения бюджета в феврале. Вместе с тем, космическое агентство убеждено, что проект по разработке спутников и соединенных с ними наземных станций необходимо запустить в работу как можно раньше. По словам представителей ведомства, на данную инициативу их во многом подтолкнул успех проекта Starlink, доказавший, что «современные технологии позволяют быстро развернуть множество спутников».

Источник: hightech.plus