Подкаст The Big Beard Theory 132: Как работает солнечная энергетика
Обсуждаем самый большой из доступных человечеству термоядерных рекаторов — Солнце.
Темы выпуска:
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
[00:01:27] ⋅⋅⋅ Что такое солнечная энергетика и как работают солнечные панели.
[00:14:05] ⋅⋅⋅ Почему все до сих пор не перешли на солнечную энергию.
[00:19:37] ⋅⋅⋅ Сколько энергии можно получить от солнечных батарей.
[00:24:01] ⋅⋅⋅ Ограничивающие факторы для СЭС.
[00:39:05] ⋅⋅⋅ Мифы и интересные факты.
[00:51:52] ⋅⋅⋅ Солнечная энергия в космосе.
[00:59:57] ⋅⋅⋅ Итоги выпуска. Будущее СЭС и факторы, которые его сформируют.
[01:11:12] ⋅⋅⋅ Прощание.
Полезные ссылки:
Утилита для оценки основных параметров СЭС по координатам
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