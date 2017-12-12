Подкаст The Big Beard Theory 142: Что не так с Теорией Большого Взрыва
В этом выпуске разбираемся, какие неточности есть в Теории Большого Взрыва.
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Темы выпуска
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
[00:01:42] ⋅⋅⋅ SpaceX запустит к МКС уже летавший грузовик Dragon на уже летавшей ракете Falcon 9. А еще SpaceX запустит Tesla Roadster к Марсу, но это не точно.
[00:08:31] ⋅⋅⋅ Найден самый древний квазар. The Big Beard Theory 140 — Черные дыры из начала времен.
[00:13:22] ⋅⋅⋅ Что не так с Теории Большого Взрыва.
[00:23:07] ⋅⋅⋅ Что означают неточности в Теории Большого Взрыва и как их стоит воспринимать.
[00:26:35] ⋅⋅⋅ Прощание.