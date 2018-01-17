Подкаст The Big Beard Theory 147: Секретный запуск Falcon 9, алхимия и червоточины

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В этом выпуске мы отвечаем на самые интересные вопросы слушателей Теории Большой Бороды.

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Темы выпуска

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:03:26] ⋅⋅⋅ Секретный запуск Zuma стал еще секретнее, а Falcon Heavy, вероятно, будет еще немного отложен.

[00:08:51] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.

[00:10:01] ⋅⋅⋅ Атомная промышленность, магия и алхимия.

[00:12:17] ⋅⋅⋅ Ощущаем ли мы вращение Земли вокруг Солнца.

[00:15:58] ⋅⋅⋅ Могут ли инопланетяне найти Землю с помощью допплеровского метода. Статья об экзопланетах.

[00:18:50] ⋅⋅⋅ На сколько хватит генератора на Вояджерах.

[00:19:43] ⋅⋅⋅ Есть ли новая цель для «Новых Горизонтов».

[00:20:49] ⋅⋅⋅ Искусственный интеллект ищет звездные системы.

[00:23:56] ⋅⋅⋅ Червоточины и путешествия во времени.

[00:28:11] ⋅⋅⋅ Прощание.