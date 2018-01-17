Подкаст The Big Beard Theory 147: Секретный запуск Falcon 9, алхимия и червоточины
В этом выпуске мы отвечаем на самые интересные вопросы слушателей Теории Большой Бороды.
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Темы выпуска
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
[00:03:26] ⋅⋅⋅ Секретный запуск Zuma стал еще секретнее, а Falcon Heavy, вероятно, будет еще немного отложен.
[00:08:51] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.
[00:10:01] ⋅⋅⋅ Атомная промышленность, магия и алхимия.
[00:12:17] ⋅⋅⋅ Ощущаем ли мы вращение Земли вокруг Солнца.
[00:15:58] ⋅⋅⋅ Могут ли инопланетяне найти Землю с помощью допплеровского метода. Статья об экзопланетах.
[00:18:50] ⋅⋅⋅ На сколько хватит генератора на Вояджерах.
[00:19:43] ⋅⋅⋅ Есть ли новая цель для «Новых Горизонтов».
[00:20:49] ⋅⋅⋅ Искусственный интеллект ищет звездные системы.
[00:23:56] ⋅⋅⋅ Червоточины и путешествия во времени.
[00:28:11] ⋅⋅⋅ Прощание.